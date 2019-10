LEGO lança novo esquema de reciclagem nos EUA baseado na reutilização de peças

A LEGO lançou agora uma nova iniciativa em que irá fornecer etiquetas aos clientes para que possam colá-las em caixas com peças que já não utilizam e, assim, enviá-las de volta para a empresa de forma gratuita. Com o LEGO Replay, o fabricante de brinquedos pretende diminuir o desperdício de plástico.

"O Replay oferece uma opção fácil, sustentável e socialmente impactante", explica o vice-presidente da LEGO, Tim Brooks.

As peças serão limpas e posteriormente enviadas para a Teach For America (um grupo sem fins lucrativos que doará as peças para várias salas de aula nos EUA), e para a Boys & Girls Clubs of Boston (uma associação que oferece programas para as crianças quando não estão na escola).

Susan Asiyanbi, diretora de operações e programas da Teach For America, aplaude a iniciativa, lembrando que através da brincadeira, as crianças desenvolvem atividades motoras, pensam de forma criativa e aprendem a trabalhar em equipa, mas que, no entanto, nem todas têm acesso a isso. "O LEGO Replay e os recursos que fornece aos educadores ajudarão a dar a mais estudantes acesso a esta oportunidade."

A LEGO diz que, se tudo correr bem com a iniciativa, planeia levar o programa para outros países no próximo ano.