Icebergue gigante solta-se da Antártida mas, desta vez, não tem nada a ver com as alterações climáticas

O maior icebergue a formar-se desde o início dos anos 60, denominado D-28, separou-se da plataforma de gelo Amery (que tem cerca de 60 mil km2) a 26 de setembro.

A investigadora Helen Amanda Fricker, da Scripps Institution of Oceanography (um dos centros de pesquisa de oceanos maior do mundo), disse à Sky News que essa quebra faz parte do ciclo natural da plataforma de gelo. O evento não está, portanto, ligado às mudanças climáticas.

Fricker adiantou que os cientistas encontraram uma fissura na parte da frente da plataforma de gelo no início dos anos 2000 e fizeram uma previsão de que um grande icebergue se iria quebrar entre 2010 e 2015.

Ben Galton-Fenzi, um glaciologista da Divisão Antártica Australiana, declarou que “o icebergue não afetará diretamente o nível do mar porque a plataforma de gelo já está a flutuar, como um cubo de gelo num copo de água.”