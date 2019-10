Há mesmo pessoas com memória fotográfica?

Faça uma viagem no tempo até à carteira de escola onde, quando em exames, dizia para si mesmo "caramba, tu sabes isto, estava naquela página do livro". Memória fotográfica. É isso que, diz, justifica o facto de se lembrar de algo que viu, nem que só uma vez. Mas será que existe mesmo? Será que há mesmo pessoas com memória fotográfica?