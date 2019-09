Chimpanzés em vez de deputados? A marca Banksy está de volta

Em 2009, o artista de rua conhecido como Banksy pintou uma enorme tela a óleo do parlamento inglês, mas em vez de deputados os tribunos eram chimpanzés. A ideia de Brexit estava tão longe de ser uma realidade que a palavra nem existia.

Banksy pintou o quadro, com quatro metros de comprimento, para o museu de Bristol (a sua cidade natal) e deu-lhe o título de Devolved Parliament. A obra vai agora a leilão na Sotheby’s, numa sessão marcada para o dia 3 de de outubro. Pormenor curioso: a licitação está marcada para a mesma sala onde, há um ano, Banksy terá deflagrado um engenho que trinchou o quadro “Girl with Balloon” assim que este foi arrematado.

BEN STANSALL

O Devolved Parliament causou bastante impacto na primeira vez em que foi exposto em Bristol, tendo Banksy concluído: “Pintamos 100 chimpanzés e ainda nos chamam artistas de guerrilha.”

Depois, o quadro foi comprado por um colecionador privado que o emprestou, este ano, ao mesmo museu para ser exposto na data prevista (a primeira) para a saída do Reino Unido da União Europeia, dia 29 de março.

Nessa altura, o artista escreveu no Instagram: “Pintei isto há 10 anos. O Museu de Bristol exibiu-o novamente para assinalar o dia do Brexit. Podem rir-se agora, mas um dia ninguém estará no comando.”

A leiloeira estima que o quadro seja arrematado por 1,5 milhões a 2 milhões de libras (cerca de 1,69 milhões a 2, 25 milhões de euros).

