Bloguer chinesa "muito jovem" desmascarada por uma falha técnica que revelou a sua verdadeira idade

Qiao Biluo, ou "Vossa Alteza Qiao Biluo”, como era conhecida, tinha mais de 100 mil seguidores na rede social chinesa Douyu, e os fãs admiravam a sua "voz doce e curativa". Segundo o jornal Global Times of China, a bloguer era "adorada" como uma "deusa bonita", e alguns dos fãs reuniram mais de 100 mil yuans (mais de 13 mil euros) para que ela mostrasse o seu rosto. Contudo, durante uma falha técnica num dos seus diretos, o filtro que utilizava desapareceu momentaneamente, revelando que a bloguer era, na verdade, uma mulher de meia-idade.

Acredita-se que Qiao Biluo utilizava um filtro durante todas as suas aparições online para parecer mais jovem e atraente, recusando-se sempre a tirá-lo. "Eu não posso mostrar o meu rosto até que receba presentes no valor de 100.000 yuan. Afinal, eu sou uma anfitriã bonita", afirmava. Os seguidores responderam ao seu pedido e várias pessoas enviaram dinheiro. O donativo com o valor mais elevado chegou aos 40 mil yuans (mais de 5 mil euros).

Depois do último direto, durante o qual a imagem verdadeira da blogger foi exposta, muitos dos seus fãs, maioritariamente homens, afirmam que deixaram de a seguir e cancelaram as transferências bancárias. De acordo com os utilizadores do Weibo, Qiao Biluo decidiu mesmo suspender a sua plataforma.

A China tem mais de 425 milhões de bloguers a fazer diretos nas redes sociais e o uso de filtros faciais é bastante comum. A história tem sido incrivelmente popular nas redes sociais chinesas, com mais de 600 milhões de pessoas a consultar conteúdo com uma hashtag, que se traduz em "vlogger sofre um bug e revela o rosto de uma mulher velha", e mais de 50 mil a utilizar a própria hashtag para comentar o caso. Enquanto uns criticam a bloguer por mentir aos seus seguidores. Outros estão solidários com Qiao e apontam que ela era popular pelo seu tom de voz e não pela sua beleza.