Como gerir ou eliminar definitivamente tudo aquilo que o Facebook sabe sobre nós

Se desejar realmente apagar tudo o Facebook sabe sobre si, terá realmente de eliminar definitivamente a conta. Mas, existem outras opções menos drásticas para controlar as informações que partilhamos com este gigante das redes sociais, até porque, nos dias de hoje, praticamente todas as aplicações utilizam os nossos dados e fugir do Facebook pode não ser a solução para manter a sua privacidade.

Mesmo assim, se decidir eliminar o seu perfil, tem sempre um período de 30 dias, durante os quais as suas informações serão guardadas. Assim, caso se arrependa, tem um mês para recuperar a sua conta. Passado este prazo, todas as suas informações serão permanentemente excluídas e ficarão inacessíveis. Contudo, o Facebook avisa que algumas "mensagens que enviou a amigos", ainda podem estar visíveis para outros utilizadores, mesmo depois da sua conta ser eliminada, e qualquer coisa em que tenha sido identificado permanecerá no Facebook, já que esses dados pertencem à pessoa que os publicou e não a si.

Mas, atenção, o Facebook aconselha a que, antes de excluir a sua conta, faça primeiramente o download de todos os seus dados: fotos, comentários, informações de perfil, etc. É possível criar um arquivo protegido com todas estas informações, que ficará disponível para transferir e evitará que perca todos estes registos. Para eliminar a conta precisa de aceder às definições e selecionar o segmento As tuas informações do Facebook. É nessa página que poderá descarregar as suas informações para evitar perdê-las.

Caso queira apenas "pedir um tempo" ao Facebook, então, pode simplesmente desativar a conta. Esta opção permite-lhe regressar à rede social quando quiser, sem perder as suas informações e continuar a utilizar o Facebook Messenger ,ou qualquer outra plataforma a que tenha acedido através do Facebook.

Já sabemos aquilo que acontece à nossa privacidade a partir do momento em que fazemos log in, mas não é necessariamente preciso desligar completamente, para recuperar algum controlo sobre as nossas informações. Novamente na página As tuas informações do Facebook, pode escolher os dados a que o Facebook tem acesso, e limitar o modo como a plataforma os pode utilizar. Encontrará um formulário para determinar as suas preocupações com a utilização de dados e privacidade. Segundo a plataforma "para os residentes na União Europeia, este formulário também permitirá enviar objeções sobre determinados tipos de tratamento dos teus dados pessoais com base no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)".

Entre as informações que poderá gerir nessa mesma página, estão os seus dados de localização. "Os Serviços de Localização ajudam o Facebook a fornecer-te funcionalidades de localização, incluindo permitir que publiques conteúdos que estejam identificados com a tua localização, apresentar-te anúncios mais relevantes, encontrar locais e redes Wi-Fi por perto, bem como utilizar a funcionalidade Amigos nas Proximidades", explica a página. Além disso, o Facebook cria automaticamente um "histórico de localizações exatas recebidas através dos Serviços de Localização" dos telemóveis e, apesar de essa informação não ser visível para os seus amigos, a rede social sabe exatamente onde está e onde esteve. Mas é possível, através deste formulário, perceber exatamente como desativar esta funcionalidade e como apagar o histórico criado.

Do mesmo modo que a rede social reúne informações sobre a sua localização, faz o mesmo com os seus contactos e as suas conversas. Algo que também pode controlar. Para restringir o acesso da plataforma aos seus contactos siga os passos descritos neste link. Para apagar mensagens ou conversas, passe o cursor sobre a conversa na coluna da esquerda, seleciona as definições e a opção Eliminar.

Outras das opções que pode ser relevante é a gestão dos seus dados para a apresentação de anúncios. Tem autoridade para decidir: se o Facebook pode apresenta anúncios com base nas informações do perfil; gerir os tópicos que são usados para mostrar anúncios, gerir os anunciantes cujos anúncios pode ver; gerir se os seus interesses podem ser utilizados para apresentar anúncios; e até gerir se o Facebook pode apresentar-lhe anúncios noutras apps e sites. Tudo isso a partir da página As tuas informações do Facebook. Dependendo das suas configurações de privacidade, tudo o que já publicou no Facebook, bem como qualquer coisa em que tenha sido identificado, está visível nessa mesma página. Os dados são separados em diferentes categorias, facilitando o processo de eliminação, mas é igualmente possível navegar pelo seu histórico e selecionar individualmente aquilo que quer que a sua conta exiba.