Terapia para casais obrigatória: o método dinamarquês para diminuir o número de divórcios

Desde abril que os casais dinamarqueses são obrigados a esperar pelo menos três meses, antes de se separarem, e a frequentarem, primeiro, sessões de terapia para casal. "Trata-se de reduzir os danos humanos e financeiros do divórcio", justifica Gert Martin Hald, psicólogo e professor de saúde pública da Universidade de Copenhaga, que ajudou a conceber as sessões de terapia obrigatórias.

Segundo um inquérito realizado pelo jornal Politiken, 68 dos 98 municípios dinamarqueses oferecem sessões gratuitas de terapia para casais a atravessar uma crise e os filhos, sempre que for o caso. O objetivo é manter as famílias unidas e poupar dinheiro aos municípios em habitação e serviços. "É bom tanto para o casal como para o município - é sempre melhor prevenir do que remediar", considera Jette Haislund, chefe do departamento de saúde do município de Ringkøbing-Skjern, no oeste da Dinamarca, uma das primeiras autoridades locais a experimentar a terapia de casais.

Os pais podem adaptar as sessões individualmente, a partir de 17 módulos de meia hora que oferecem soluções concretas para potenciais áreas de divergência durante o processo de divórcio, incluindo como lidar com festas de aniversário ou como falar com um ex-parceiro, em caso de raiva. "Trata-se de se entender a si mesmo e as reações dos seus filhos, e de [aprender a] lidar com a partilha das responsabilidades parentais, depois do divórcio", explica Hald. "Isso ajuda a lidar com o stress, a ansiedade, a depressão, e reduz o número de dias que [o casal] se ausenta do emprego", acrescenta.

Este curso, disponível através de uma aplicação, foi testado em 2500 voluntários e, segundo o psicólogo, "os dados são claros: o programa funciona". "Em 13 dos 15 casos, o programa teve um efeito positivo na saúde mental e física, levando a menos ausências no trabalho. Depois de 12 meses, os casais estavam a comunicar entre si como se não se tivessem divorciado".

Em Ringkøbing-Skjern, que começou a oferecer terapia de relacionamento gratuita em 2011, o município afirma que a taxa de divórcios caiu 17% e, no ano passado, 92 casais procuraram realizar terapia - o maior número anual até agora. Steen Kruse, do Centro para o Desenvolvimento Familiar da Dinamarca, disse que era "sensato" que as autoridades locais "assumissem uma parte da responsabilidade nas relações e na vida familiar". O custo económico dos divórcios, tanto para as famílias envolvidas como para o Estado, em termos de novas casas, escolas, serviços de saúde e assistência social, pode ser enorme.

Hjalmar, um dos voluntários que testou a terapia há cerca de quatro anos, considera que o método "não vai salvar um casamento desfeito", "mas ajuda a resolver algumas questões muito importantes, quando se calhar não se está a pensar claramente".

Apesar de a iniciativa poder ser vista por alguns como uma intromissão do Estado na vida privada dos cidadãos, na Dinamarca, onde em 2018 foram registados 15 mil divórcios, quase metade do número de casamentos nesse ano, a medida parece ter sido bem recebida por todos. "As taxas de divórcio são de 25% a 50% em todos os países ocidentais" e esta situação "custa uma quantia enorme de dinheiro e causa muita dor individual". "Se queremos realmente levar isto a sério, temos de trabalhar em conjunto para desenvolver algo escalável", afirma Martin Hald.