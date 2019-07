Casais americanos processam clínica de fertilidade depois de esta ter, alegadamente, implantado um embrião na mulher errada

Um casal de Nova Iorque recorreu aos serviços da clínica de fertilidade CHA para conseguir engravidar. O implante dos embriões foi bem sucedido e, em março, tiveram gémeos. Contudo, depois de um teste de ADN, descobriram que os bebés não eram seus filhos biológicos. O ADN das crianças correspondia ao de outros dois casais, que tinham realizado o mesmo procedimento, na mesma clínica. Anni e Ashot Manukyan, os elementos de um dos casais, já assumiram a custódia da criança, aparentemente a única com o seu ADN. O segundo bebé virá dos óvulo e espermatozoide pertencentes a um terceiro casal que, segundo os processos judiciais, decidiram ceder a custódia ao casal de Nova Iorque.

"A CHA roubou-me a possibilidade de carregar [na barriga] o meu próprio filho, o meu bebé", indigna-se Anni Manukyan, a mãe biológica. "Quem é que quer conhecer o filho num átrio de um hotel?" O processo judicial diz que o casal descobriu então " para seu horror" que o seu filho tinha sido "implantado num estranho que, mais tarde, se tornou na sua mãe biológica". "E a mulher? O que ela estará a passar neste momento? "Graças a Deus que recuperámos o nosso filho, mas ela acabou sem nada", lamenta ainda Anni.

O casal de Nova Iorque deu à luz dois meninos que, ao contrário dos supostos pais, não pareciam ter descendência asiática.

A fertilização in vitro é o processo de fertilização de um óvulo fora do corpo da mulher, antes de o devolver ao útero para crescer e desenvolver-se. Este casal tentava há vários anos engravidar, por isso, decidiram recorrer a este método. No total, o casal afirma ter gastado mais de 100 mil dólares (88 mil euros) para concretizar a gravidez.

O processo judicial, na Califórnia, alega negligência médica, inflição intencional de sofrimento emocional, e infração de uma lei estatal, que impede o uso de embriões para qualquer outra finalidade que não a consentida pelo provedor. A condenação poderá acarretar uma pena de prisão entre três e cinco anos.

A clínica ainda não comentou o processo judicial.