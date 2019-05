Desiludido com final da Guerra dos Tronos? Junte-se ao grupo - estes são alguns dos episódios finais mais desapontantes de sempre

Os fãs de Game of Thrones atribuíram ao último episódio menos 4.6 pontos comparativamente com a avaliação média da série. Os dados provenientes do site inglês IMDb (Internet Movie Database) revelam que os espectadores concederam ao fenómeno de George R. R. Martin um incrível 9.5 em 10, contudo, o último episódio, só valeu um 4.9.

Segundo o IMDb esta é segunda maior discrepância na apreciação de um programa televisivo. A maior de sempre, foi entre o episódio final de House of Cards e a sua avaliação geral - nesse caso a classificação média é de 8.8, mas o capítulo final recebeu um terrível 2.7 em 10.

Também no pódio dos episódios finais que desiludiram o público está Dexter, uma produção com uma apreciação média de 8.7 em 10 mas cujo o final apenas conquistou 4.7 (menos 4 pontos).

Os aficionados desiludirem-se com o final das suas séries preferidas não é pouco usual. Programas como Dragonball Z, How I Meet Your Mother (Foi Assim que Aconteceu), TrueBlood, The Good Wife e [Scrubs] estão na lista das produções com uma maior discrepância na avaliação do seu último episódio comparativamente com a sua avaliação geral.

No caso de Game of Thrones, o final causou tamanha deceção que uma petição para escrever um fim alternativo para a história já conta com um milhão de assinaturas. Os autores da petição escreveram na página que "David Benioff e D. B. Weiss provaram ser escritores lamentavelmente incompetentes quando não têm material de origem (isto é, os livros) a que recorrer" e, acrescentam: "A série merece uma temporada final que faça sentido. Subvertam as minhas expectativas e façam isso acontecer, HBO!".

Para além dos fãs, também os críticos se uniram contra a produção do último episódio. "De um modo geral, pareceu-me piroso, previsível e um pouco desinteressante", escreveu Anna Leszkiewicz numa crónica publicada na revista News Statesman.

"Como sempre, as filmagens foram lindas, com uma imagem especialmente adorável de Dany a andar em frente com as asas de Drogon surgindo atrás das costas dela. Mas a escrita... honestamente pareceu-me fraca", disse Emily Nussbaum no New Yorker.