Netflix revela pela primeira vez quais são os conteúdos mais visualizados da plataforma

Pela primeira vez, o serviço de streaming Netflix lançou uma lista onde pormenoriza os seus conteúdos mais vistos no Reino Unido.

Apesar de não partilharem números em concreto, foram divulgadas inúmeras listas de top 10 onde podemos ver quais são os conteúdos mais vistos.

Entre as listas podemos encontrar o top geral, de séries, filmes, documentários e reality shows mais vistos e também dos conteúdos que não estão em inglês mais consumidos.

Esta divulgação de informação surge numa altura em que a plataforma tenta mostrar mais transparência para o público em geral e irá servir como teste de forma a perceber se esta informação é, ou não, útil para os fãs.

A plataforma, que, por enquanto, apenas lançou os dados do Reino Unido, anunciou que pretende lançar estas listas de forma semanal, publicando-as todas as quartas feiras nas suas redes sociais.

Para compilar as listas, foram analisadas as temporadas mais vistas de cada série, filme ou especial, independentemente de quando foi lançado. Para um conteúdo ser considerado como “visto” este teve de ser visto pelo 70% da sua duração.

Top Geral mais visto de abril:

1. O Nosso Planeta

2. O Par Perfeito

3. Emboscada Final

4. Silêncio de Morte

5. Black Summer

6. After Life

7. The Spy Who Dumped Me (não está disponível em Portugal)

8. Riverdale

9. As Arrepiantes Aventuras de Sabrina

10. Escola de Sobrevivência

Top de filmes mais vistos em abril:

1. O Par Perfeito

2. Emboscada Final

3. Silêncio de Morte

4. The Spy Who Dumped Me

5. Alguém Especial

6. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (não está disponível em Portugal)

7. Baywatch: Marés Vivas

8. Guardiões da Galáxia Vol. 2

9. O Atirador

10. Sicario: Day of the Soldado (não está disponível em Portugal)

Top de séries mais vistas em abril:

1. Black Summer

2. After Life

3. Riverdale

4. As Arrepiantes Aventuras de Sabrina

5. Star Trek: Discovery

6. Lunatics

7. Bodyguard

8. Santa Clarita Diet

9. Bonding

10. Brooklyn Nine-Nine

Top de documentários mais vistos em abril:

1. O Nosso Planeta

2. O Desaparecimento de Madeleine McCann

3. Homecoming: A film by Beyoncé

4. A Lenda da Ilha de Cocaína

5. Street Food

6. The Investigator: A British Crime Story

7. Formula 1: A Emoção de um Grande Prémio

8. Império Romano

9. One Strange Rock

10. Top 10 Secrets and Mysteries (não disponível em Portugal)

Top de reality shows mais vistos em abril:

1. Escola de Sobrevivência

2. RuPaul's Drag Race

3. RuPaul’s Drag Race: Untucked!

4. Queer Eye

5. Selling Sunset

6. Impractical Jokers (não disponível em Portugal)

7. Sugar Rush

8. Marie Kondo: A Magia da Arrumação

9. Love Island (não disponível em Portugal)

10. American Idol (não disponível em Portugal)

Top de conteúdos mais vistos cuja linguagem predominante não é o inglês:

1. Quicksand

2. Implacável

3. Osmosis

4. Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga (não disponível em Portugal)

5. Delhi Crime

6. Miragem

7. O Sabor das Margaridas

8. Um Homem de Sorte

9. Burn Out

10. O Protetor