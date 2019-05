Cartazes da Virgem Maria com auréola com as cores do arco-íris causam uma detenção na Polónia

O ministro do interior polaco, Joachim Brudziński, anunciou no Twitter a detenção por “profanação da Virgem Maria da cidade de Częstochowa”, crime pelo qual pode ser punida com dois anos de prisão.

Segundo um porta-voz da polícia, a detida tem 51 anos de idade e tinha regressado há pouco tempo do estrangeiro quando as autoridades realizaram buscas ao apartamento e encontraram dezenas de cartazes iguais aos espalhados pela cidade.

A “Nossa Senhora de Częstochowa”, santa padroeira da Polónia, encontra-se no mosteiro de Jasna Góra, Património Mundial e o mais importante santuário da Igreja Católica na Polónia.

Brudziński considera os pósteres um ato bárbaro e acrescenta que “contar histórias sobre liberdade e tolerância não dá a ninguém o direito de ofender os sentimentos dos crentes”.

Durante um comício, na semana passada, Jarosław Kaczyński, líder do partido Lei e Justiça, no poder, criticou todo o movimento LGBT como um "um ataque direto às famílias e crianças".

