Turista deixa produtos de higiene usados como gorjeta em hotel espanhol e causa polémica nas redes sociais

Uma turista inglesa esteve no centro de uma acesa polémica nas redes sociais, após partilhar uma fotografia da gorjeta que escolheu deixar aos funcionários do resort onde estava hospedada, em Benidorm, no sul de Espanha.

Numa imagem partilhada num grupo do Facebook dedicado à localidade, vêem-se vários produtos de higiene já utilizados, juntamente com uns óculos de sol, e um bilhete de agradecimento destinado aos empregados encarregues da limpeza dos quartos.

Na nota escrita em espanhol pode ler-se: “Obrigado por limpar o nosso quarto, por favor fique com os presentes que lhes deixamos! Obrigado.”

Lizzie Hansbury partilhou esta imagem no Facebook a 29 de abril, acompanhada da descrição: “Pronto para os empregados de limpeza amanhã, inclui brinquedos e doces, caso eles tenham pequeninos. Voamos para casa de manhã.”

A partilha desencadeou centenas de respostas. Enquanto uns defenderam as boas intenções da turista inglesa, outros criticaram-na pela atitude “condescendente”e até “insultuosa”. Para a maioria dos membros do grupo, os produtos de higiene são algo “demasiado pessoal” para deixar a alguém, e oferecer tais itens, sobretudo estando abertos, como agradecimento por um serviço prestado é “pouco apropriado” e está sujeito a interpretações erradas.

Os utilizadores do Facebook apontaram ainda que seria mais proveitoso para os funcionários receberem uma gorjeta monetária, em vez dos restos dos produtos que Lizzie utilizou durante as suas férias, e que provavelmente iria deitar fora.

Contudo, uma das pessoas que respondeu em defesa da inglesa disse que deixar os produtos que sobraram das férias aos funcionários do hotel é uma prática bastante comum, dizendo ainda que ela própria costumava trabalhar num hotel e “adorava quando os hospedes deixavam restos de produtos” porque lhe poupava bastante dinheiro.

A controvérsia gerada pela publicação de Lizzie levou o administrador do grupo a desativar os comentários e a partilhar uma mensagem em defesa da turista.

“Inacreditável, uma pessoa faz algo de bom para variar e é maltratada por isso. Publicação fechada, por favor respeitem os restantes membros do grupo, toda a gente tem o direito a ter uma opinião diferente, mas por favor pensem em como a vossa opinião será interpretada depois de lida, voltem a ler para vocês mesmos antes de a publicarem. Este tópico já foi discutido e não serão admitidas mais pessoas no grupo neste momento”, escreveu Tracey no grupo que gere.