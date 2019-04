Gorilas parecem posar para selfie de guarda do parque e o sucesso online foi imediato

Partilhada no Facebook no passado dia 18 por um dos guardas do Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo, a fotografia não tardou a reunir dezenas de milhares de "gostos" e quase outras tantas partilhas.

"A selfie do ano, sem dúvida"", escreveu Yvonne Ndege, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Quénia, no Twitter.

À Sky News, um porta-voz do parque, que é Património Mundial da UNESCO, explicou que os dois animais da imagem vivem num centro especial para gorilas órfãos e que são "amigáveis" por estarem habituados ao contacto com humanos.

Mathieu Shamavu, que legendou a foto como só "mais um dia no escritório", faz parte de uma unidade especial que defende os animais dos caçadores e traficantes.

Segundo o site do parque, a equipa de 600 guardas passa por um "treino intensivo e arrisca a vida diariamente para proteger a vida selvagem excecional do parque".