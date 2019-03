Cidade que alberga Banco Mundial de Sementes está a aquecer mais do que qualquer outro local do planeta

O arquipélago norueguês de Svalbard, tido como o local mais a norte do planeta onde é possível habitar, foi o local escolhido para construir o Banco Mundial de Sementes, uma espécie de cofre, a 150 metros de profunidade, no interior de uma montanha, onde estão guardadas milhares de sementes. O objetivo é garantir que os seres humanos nunca percam fontes de alimento em caso de uma catástrofe de proporções mundiais. Contudo, um novo relatório revela que este é o local onde se tem registado o aquecimento mais rápido do mundo.

Longyearbyen, a cidade e capital administrativa e económica de Svalbard, registou, em 1900, uma temperatura média de -7.8ºC, mas, desde então, esse valor subiu para 3.7ºC, ou seja, mais do triplo da subida média global de 1ºC.

Além da subida da temperatura, tem sido também registado um aumento da humidade, o que pode vir a ser prejudicial para a preservação das sementes, que assenta em temperaturas estáveis e um ambiente bastante seco.

O depósito, inaugurado em 2008, mantém as sementes congeladas a uma temperatura de 18 graus negativos e estima-se que pode conservá-las durante centenas de anos. O governo norueguês batizou-o como "arca de noé" do século XXI, porque assegura atualmente a preservação de um milhão de sementes, algo que representa cerca de 13 mil anos de história da agricultura.

Esta localização específica foi escolhida por ser considerada segura, tanto em termos geográficos, uma vez que se situa no interior de uma montanha, onde existe um baixo risco de sismos ou erupções vulcânicas, como pela “estabilidade política” da Noruega, como explicou à CNN Marie Haga, a diretora executiva da Crop Trust, uma organização internacional sem fins lucrativos que é parceira do governo norueguês neste projeto.

Mas a crescente percentagem de chuva e o aumento da humidade têm-se revelado um problema. Em outubro de 2016, a entrada para o depósito ficou inundada e acabou por congelar. Apesar de a água não ter alcançado nenhum local comprometedor, desde então têm sido feitos grandes investimentos de forma a substituir a entrada original por uma à prova de água. Esta reconstrução significou um investimento de 100 milhões de coroas norueguesas (cerca de 10 milhões de euros), o dobro do preço da estrutura original.

Segundo este novo relatório, a temperatura média de Longyearbyen deve alcançar um valor entre os 7ºC e os 10ºC e a precipitação deve chegar a uma percentagem entre os 40 e os 65% até o final do século, dependendo dos níveis globais de emissão de dióxido de carbono.

Kim Holmen, diretor internacional do Instituto Polar Norueguês, diz que o exemplo de Longyearbyen deve servir como “aviso” para o resto do mundo. As teorias que dizem que as alterações climáticas "não são assim tão graves" já se mostraram erradas, conclui.