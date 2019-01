Globos de Ouro: A modelo de vestido azul que brilhou mais do que os atores

Glenn Close, Lady Gaga, Rami Malek ou Alfonso Cuarón? Quem teve mais sucesso na passadeira dos Globos de Ouro? As meninas da água Fiji. A quantidade de tweets que andaram no mundo cibernético com as fotos das estrelas do cinema e da televisão tiveram uma presença constante: uma rapariga, de vestido azul, que segurava uma bandeja com garrafas de água da marca Fiji.

A modelo, de nome Kelleth Cuthber, foi uma das mais assíduas nas fotos, e ficou conhecida como “Fiji water girl” (a rapariga da água Fiji).

Stefanie Keenan/Getty

Mas, e nestas coisas há sempre um mas, parece que só agora é que os internautas repararam na presença da marca – que é patrocinadora oficial dos Globos de Ouro – e das raparigas que costumam trabalhar nestes eventos ou, então, não tinham mais nada que fazer, já que a água Fiji e as modelos que com ela trabalham há mais de uma década são assíduas em entregas de prémios nas bandas de Hollywood.

Kelleth, residente em Los Angeles, foi apenas uma das contratadas para a cerimónia dos Globos de Ouro – havia outras, também de vestido azul – e esteve sempre no lugar certo para aparecer nas fotografias dos famosos.

Assim, como no início de de dezembro, outras modelos das águas Fiji apareceram nas fotos dos artistas na entrega do Billboard's Women in Music.

Ou, em 2012, na semana da moda Mercedes-Benz, lá estavam na foto da atriz e cantora Taylor Momsen.

Stefanie Keenan/Getty

Para os distraídos que só agora repararam, a Fiji escreveu em comunicado: “Há mais de uma década que a Fiji Water tem o orgulho de estar presente nos maiores eventos, incluindo cerimónias de entregas de prémios, festivais internacionais de cinema e estreias cinematográficas.”

Se repararam agora, talvez continuem a prestar atenção nos próximos eventos, já que o ano mal começou. Ou, então, os fotógrafos vão ter outro cuidado quando olharem pelo visor das suas máquinas.