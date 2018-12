Luxemburgo vai ser o primeiro país do mundo com transportes públicos grátis

A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro, reeleito esta semana, e pretende acabar com o caos no trânsito e melhorar o ambiente.

O intenso tráfego diário na Cidade do Luxemburgo, a capital, faz com que a população local e quem para ali se desloca para trabalhar gaste 33 horas no trânsito por ano, segundo um estudo citado pelo The Guardian. A cidade tem 100 mil habitantes, mas todos os dias entram outras 400 mil pessoas para trabalhar, vindas de outras zonas do país, mas também de França, Bélgica e Alemanha. Só destes três países fronteiriços chegam cerca de 200 mil pessoas todos os dias.

Assim, comboios, elétricos (trams) e autocarros vão passar a ser integralmente gratuitos a partir do próximo verão, numa deliberação tomada pelo Governo de coligação que inclui o Partido Democrata, liderado pelo primeiro-ministro Xavier Bettel, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores e pelos Verdes luxemburgueses.

Esta era uma medida prometida durante a campanha eleitoral, assim como a legalização da canábis e a criação de dois novos feriados nacionais.

No Luxemburgo, a política de transportes tem tido vários incentivos ao longo dos anos. Desde o verão passado que os transportes eram gratuitos para pessoas até aos 20 anos e um bilhete de comboio para qualquer zona do país custa apenas €2.

A partir de 2020, e de maneira definitiva, não será preciso comprar bilhetes para qualquer transporte.