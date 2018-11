Descoberta cratera do tamanho de Paris sob o gelo da Gronelândia

Uma cratera gigante, criada pelo impacto de um meteorito, foi descoberta debaixo dos glaciares da Gronelândia. Tem 31 km de diâmetro – uma das 25 maiores já encontradas na Terra – e foi sinalizada em 2015 por especialistas do Museu de História Natural da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca.

É a primeira vez que uma cratera causada pelo impacto de um objeto é encontrada debaixo de gelo, mais propriamente no glaciar Hiawatha.

Depois de detetada, quando os investigadores deram por uma “depressão circular”, foram feitas pesquisas com radares aéreos e recolhas de amostras de sedimentos para determinar o tipo de objeto capaz de causar tamanha destruição.

No momento da chegada dos resultados a estupefação foi geral. O meteorito que atingiu aquela zona – num intervalo que se situa entre há três milhões de 12 mil anos atrás – era de ferro e teria 1 quilómetro de largura.

Está “excecionalmente bem preservada”, segundo os especialistas, e terá provocado enormes alterações climáticas na altura do impacto. “A preservação é surpreendente porque o gelo é um erosivo muito eficiente”, diz Kurt Kjaer, professor do Centro para Geo-Genética do Museu de História Natural da Dinamarca e líder do estudo que foi agora publicado no jornal científico “Science Advances”.

Segundo Kjaer, as boas condições de conservação da cratera indicam que o impacto que a gerou se deu, provavelmente, mais perto do fim da última Idade do Gelo (12 mil a 115 mil anos atrás), o que a tornaria umas das mais “jovens” do planeta.

A próxima etapa dos perito é essa mesmo, datar o acontecimento que provocou uma cratera maior que a cidade de Paris.