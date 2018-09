Lembra-se do Eyjafjallajokull? Há outro vulcão islandês prestes a entrar em erupção e pode ser outra vez o caos nos céus

Lembra-se do Eyjafjallajokull, o vulcão de nome impronunciável (exceto para os islandeses)? Em 2010 “parou “ os céus da Europa, com milhares de aviões em terra depois de entrar em erupção e espalhar uma nuvem de cinzas por vários países.

Agora é a vez do Katla, designação mais fácil, e que, na língua local, quer dizer “chaleira” ou “caldeira”. Pois bem, o Katla está prestes a entrar em ação ou, no caso, em erupção, alertam cientistas islandeses e ingleses.

Os investigadores pensavam que estava mais calmo, mas as últimas medições, a mais de 1 500 metros de altitude, revelaram que está a emitir dióxido de carbono em larga escala, o mesmo é dizer que, por baixo se está a encher de maga.

Este vulcão, que está escondido atrás de um gigante glaciar, tonando a sua monitorização difícil “vai entrar em erupção”, referiu ao The Sunday Times, Sarah Barsotti, coordenadora para os perigos vulcânicos do Instituto de Meteorologia islandês, não se sabe é quando.

O nível de perturbação que pode causar no tráfego aéreo “depende da intensidade da erupção e da direção do vento nessa altura”, acrescentou.

De acordo com o relatório publicado no Geophysical Research Letters, o Katla “é uma das maiores fontes vulcânicas de dióxido de carbono da Terra, libertado mais de 5% to total de emissões”.

Depois do relatório publicado e das notícias que saíram sobre a gravidade deste vulcão ser maior do que o do Eyjafjallajokull, em 2010, a cientista que liderou o estudo disse, no Twtiter, que “é improvável que o Katla provoque os mesmos constrangimentos, já que a situação “foi muito invulgar”. A última erupção do Katla foi em 1918.