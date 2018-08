O caso do septuagenário amputado e outros perigos à espreita no peixe e marisco crus

Publicadas no mês passado no New England Journal of Medicine, as fotografias são acompanhadas pela descrição do que pesadelo que viveu septuagenário, da Coreia do Sul, depois de desenvolver uma infeção resultante da ingestão de peixe cru.

O homem tem diabetes tipo 2 e pressão alterial elevada e estava a ser submetido a hemodiálise por doença renal em estado muito avançado. Doze horas depois da refeição, começou a ter febre e uma dor que descreveu como excruciante na mão esquerda.

Ao segundo dia, foi às urgências, onde os médicos se depararam já com uma cavidade cheia de sangue com cerca de 3,5 por 4,5 centímetros na palma da mão, enquanto nas costas da mão o antebraço havia um inchado generalizado.

Operado de urgência, os médicos descobriram que o paciente tinha sido infetado com a bactéria Vibrio vulnificus, encontrada em águas costeiras oceânicas.

Depois da cirurgia, o homem foi tratado com dois antibióticos muito fortes, por via intravenosa, mas, ainda assim, as lesões na pele continuaram a progredir e, 25 dias depois de ter dado entrada nas urgências, foi-lhe amputado o antebraço.

Mas mesmo sem chegar ao extremo deste paciente sul-coreano, há outros perigos à espreita no consumo de peixe ou marisco não cozinhados, apesar da sua larga popularidade, com os parasitas e a infeção por salmonela à cabeça.

A moda do sushi e outros pratos crus ou mal cozinhados tem feito com que os parasitas intestinais afetem cada vez mais pessoas no Ocidente.

Um estudo publicado no ano passado no BMJ Case Reports dava conta do aumento de casos de infeção com anisakid nematodes que resulta da ingestão de alimentos contaminados com o parasita. Quando estes chegam às paredes do estômago ou dos intestinos, resultam em dores gastrointestinais, náuseas e vómitos. Casos mais graves podem incluir hemorragias, obstrução intestinal e peritonite e também há quem sofra uma reação alérgica, com inchaço, vermelhidão na pele ou, em casos extremos, choque anafilático.

Já a infeção por salmonela é a mais comum de todas as intoxicações alimentares embora o peixe ou marisco mal cozinhados, ou crus, não sejam a sua principal fonte na alimentação humana (o frango e os ovos, por exemplo, são mais perigosos). Os sintomas incluem diarreia, febre e dores abdominais e podem aparecer até 72 horas após a infeção.