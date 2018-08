Salário de Cristina Ferreira na SIC dependente de audiências

O valor do vencimento da apresentadora Cristina Ferreira na SIC, cuja saída da TVI foi conhecida esta quarta-feira, vai estar dependente do alcance de objetivos de audiências de televisão definidos pela estação de Carnaxide.

Assim, ao que a VISÃO soube, uma percentagem significativa do vencimento ficará amarrado aos espetadores que a comunicadora conseguir conquistar, nomeadamente nas manhãs da televisão em que entrará em concorrência com Manuel Luís Goucha, seu ainda colega na TVI.

Apesar de a TVI já ter ontem confirmado a saída, a Impresa e a SIC não se pronunciam publicamente sobre o tema nem sobre os valores envolvidos. O Correio da Manhã refere hoje que o salário da apresentadora rondará um milhão de euros por ano (o que, dividido por 14 meses, daria cerca de 70 mil euros por mês).

O contrato de Cristina Ferreira com a TVI, a que esteve ligada durante 16 anos, termina a 30 de novembro, pelo que não será expetável que, como avançado ontem, venha a dar a cara pela SIC já em setembro. Esta quarta-feira a estação da Media Capital confirmou a saída e dizia que ambas as partes estavam a negociar os termos do fim do contrato.

Com a saída da TVI, a apresentadora não passa apenas a ser concorrente no período das manhãs da SIC – onde se espera que continue a ter um programa -, como deixa uma lacuna na programação de final da tarde em Queluz. Aqui, o programa Apanha se puderes, que também apresenta, tem servido de âncora para transportar audiência para o Jornal das 8 e .

A contratação é vista na SIC como uma estratégia de “ou vai ou racha” para a estação conseguir conquistar à TVI a liderança nas audiências. Além da apresentação no canal de Carnaxide, Cristina Ferreira ficará ainda com o cargo de consultora executiva da direção-geral de entretenimento da estação.

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha apresentam em conjunto o Você na TV desde 2004 e, na TVI, Cristina Ferreira co-apresenta ainda os programas A Tua Cara Não Me É estranha e Apanha-me se Puderes.

Além da presença na televisão, a apresentadora tem várias linhas de negócio: dá nome a uma revista, Cristina, e a um site (DailyCristina), tendo lançado ainda uma linha de calçado, perfumes, livros e uma loja de vestuário, além de uma forte presença nas redes sociais.