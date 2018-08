A Chave Móvel Digital em 6 pontos essenciais

Sem leitor

A Chave Móvel Digital do Cartão de Cidadão (CMD) foi lançada, em 2014, com o objetivo de superar uma limitação: a autenticação do Cartão de Cidadão só podia ser usada por quem tinha um leitor específico.

Duas vezes PIN

Com a CMD, o utilizador insere um PIN de quatro dígitos no espaço reservado para o efeito pelos sites aderentes e depois recebe por SMS ou por email um código de seis dígitos

A CMD também assina

Além da autenticação, em 2018 o Governo disponibilizou a funcionalidade da assinatura eletrónica, que só pode ser ativada por quem aderiu à modalidade de autenticação

150

milhares de cidadãos que já usam a CMD. Desde 2014, foram feitas 400 mil autenticações, o que dá uma média superior a duas por pessoa

50

serviços públicos já permitem usar a CMD. Há mais 25 serviços estatais a fazerem atualmente a sua implementação

Onde ativar

A CMD deve ser ativada no endereço autenticacao.gov.pt. Para a assinatura digital, é disponibilizada uma app que permite assinar documentos com o par de PIN de quatro e seis dígitos