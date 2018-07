Poeiras do norte de África e muito calor a caminho

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena subida da temperatura, que se acentua a partir de quarta-feira, e uma ligeira nebulosidade matinal no litoral oeste.

Segundo o IPMA, os valores da temperatura máxima deverão situar-se acima dos valores normais para a época, genericamente acima dos 35 graus, com exceção da costa sul do Algarve, onde os valores deverão ser da ordem dos 30 graus, e do interior do Alentejo, Vale do Tejo e Beira Baixa, onde se deverão situar entre os 40 e os 45 graus.

Os valores da temperatura mínima têm igualmente tendência para uma subida gradual, atingindo no final da semana valores próximos ou superiores a 20 graus, na generalidade do território.

De acordo com o IPMA, a partir de quarta-feira, são esperadas também poeiras em suspensão, provenientes do norte de África, que deverão afetar a região sul do país, pelo que o céu deverá apresentar um tom amarelado.

