Palma de Maiorca: Proibido mostrar as nádegas (e o resto) na rua

Os “excessos” dos turistas levaram o Ayuntamiento de Palma (a autarquia de Palma de Maiorca), em Espanha, a aprovar um Regulamento para o Uso Cívico dos Espaços Públicos. Assim, nesta ilha das Baleares vai ser, a partir de setembro, proibido, exibir o dorso e as nádegas em locais que não as praias. As multas podem ir até aos mil euros e exige-se o pagamento imediato.

A guerra ao que chamam de “o turismo dos excessos” reprime a nudez pública, a bebida, os atos sexuais e o comportamento anti-social, como “importunar” transeuntes com bicicletas, trotinetes e “outros objetos semelhantes”.

GettyImages

O chamado “botellón” (beber na rua) ou andar sem t-shirt na rua passam a constituir contra-ordenação. Ou seja, é proibido o topless e, mesmo no caso das mulheres, andar de biquíni ou calções curtos na rua, mesmo que tenham uma camisola vestida, já que as nádegas ficam à vista

Este regulamento não vai resolver todos os problemas, mas dá á polícia formas de lidar com eles”, referiu Angélica Pastor, conselheira de Segurança da autarquia. O principal problema, adiantou, são os “excessos originados pelo consumo de álcool que dão origem a uma má imagem de Palma”.

No que diz respeito aos comerciantes é proibida, entre a meia-noite e as oito da manhã, a venda de bebidas alcoólicas que não se destinem a ser consumidas no interior do estabelecimento ou na esplanada, a multa pode chegar aos três mil euros.