VÍDEO: Homem negro desarmado é atingido com taser da polícia americana

“Levamos o uso da força muito a sério.” As palavras são do mayor (presidente de câmara) de Lancaster, no estado da Pennsylvania, nos EUA, em resposta a um vídeo que se tornou viral depois de ter sido colocado no facebook e onde se vê um homem negro desarmado, sentado na berma de passeio, a ser atingido nas costas por uma arma taser (faz descargas eléctricas) de um polícia.

“Assim como vocês, quando vi o vídeo fiquei perturbado porque isto é uma grande preocupação para mim”, referiu, também, o mayor de Lancaster, que reforçou o seu empenho em colocar câmaras de vídeo na farda de todos os agentes da polícia locais e pediu uma investigação ao caso.

Nas imagens, captadas por um transeunte, vê-se um homem sentado no passeio, com os braços esticados.

O polícia diz repetidamente para ele estender as pernas, o que ele faz. Depois diz-lhe para as cruzar, mas o que se vê são os pés a moverem-se em direção um ao outro. Nessa altura, o agente dispara a arma taser nas costas do homem.

A polícia refere que foi chamada ao local porque o homem, de 27 anos, estaria a ameaçar pessoas com um bastão. No entanto, o post colocado no facebook com o vídeo refere que não foi encontrado nenhum bastão na zona.

O homem foi detido por posse de substância controlada e embriaguez pública e, depois, libertado sob uma caução de cinco mil dólares (cerca de 4 300 euros).