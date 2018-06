Miss América vai deixar de ter prova em biquini porque não quer avaliar "aparência exterior"

"Não vamos julgar-vos pela vossa aparência exterior. Queremos que mais mulheres saibam que são bem-vindas nesta organização", anunciou, no programa Good Morning America da ABC, Gretchen Carlson, antiga pivô da Fox News que agora preside à organização do evento.

Carlson, que foi Miss America em 1989 e em 2016 acusou o ex-presidente da Fox Roger Ailes de assédio, garante que o concurso de beleza está "a avançar e a evoluir nesta revolução cultural".

A competição vai, agora, focar-se mais no talento, inteligência e ideias das participantes, depois de quase 100 anos de concurso com desfile em fato de banho.

O The New York Times recorda que há décadas que a organização luta para conciliar o que afirma ser a sua missão - o fortalecimento das mulheres e a doação de milhões de dólares em bolsas de estudo - com a imposição do uso de saltos altos e biquinis. Em 1993, Leonard Horn, CEO da organização, reconhecia que o desfile em fato de banho era o "calcanhar de Aquiles" do concurso.