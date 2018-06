Sonda da NASA está mais perto que nunca do planeta-anão Ceres e esta é uma das primeiras imagens que captou

Ainda em junho, a Dawn vai estar na sua órbita final, a menos de 50 quilómetros da superfície de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e uma fonte de descobertas surpreendentes para os astrónomos. Mas, por agora, a novidade são as primeiras imagens enviadas para a Terra em mais de um ano. A NASA destaca esta, que mostra uma paisagem do planeta-anão, captada no ponto mais perto da superfície do objeto até agora.

Quando estiver a apenas 50 quilómetros da superfície, 10 vezes mais próximo do que alguma vez esteve, a Dawn vai recolher dados para ajudar os cientistas a compreender as variações na constituição química da camada superior de Ceres e, claro, recolher imagens mais aproximadas ainda.

A sonda foi lançada em 2007 e chegou em março de 2015 à órbita deste planeta-anão que tem especial interesse para os especialistas, uma vez que é o mais próximo da Terra e estudos anteriores sugeriram a existência de água em toda a sua superfície rochosa. Na verdade, os investigadores acreditam mesmo que o Ceres possa ter o seu próprio ciclo da água sob a superfície.