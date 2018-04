O que já se sabe em relação à morte de Avicii

A 8 de setembro de 1989 nascia, em Estocolmo, na Suécia, Tim Bergling. Em 2011, o mundo da música vinha a conhecê-lo como Avicii (que significa "o nível mais baixo do inferno budista") através da música "Levels". Mas foi em 2013 que o DJ ganhou maior reconhecimento com a música "Wake Me Up", nomeada para vários prémios. Deixou um legado enorme na música eletrónica.

Mas o que é que já se sabe em relação à sua morte?

- Na sexta-feira, 20, foi encontrado morto em Mascate, capital do sultanato de Omã, onde passava férias. A notícia foi oficializada pela sua assessora, Diana Baron, através do seguinte comunicado: “Ele foi encontrado morto em Muscat, capital de Oman, sultanato no Médio Oriente, na tarde desta sexta-feira. A família está devastada e pedimos a todos para respeitar, por favor, a sua necessidade de privacidade nesta ocasião difícil. Não vai ser prestada mais nenhuma declaração”.

- Segundo a imprensa local, foram feitas duas autópsias ao corpo.

- Os rumores de a sua morte estar relacionada com um crime foram postos de parte pela polícia no passado sábado, 21. No entanto, não foram dados mais detalhes.

-Posta de parte a suspeita de crime, pensa-se que esteja relacionada com o estado de saúde do músico.

O que sabe sobre a saúde de Avicii:

- Apesar de todo o sucesso, os problemas de saúde já existiam desde 2012. Esteve 11 dias internado no hospital com uma pancreatite aguda, causada pelo excesso de álcool que fazia parte da sua rotina em digressão.

- Em 2013 teve de voltar ao hospital e os médicos sugeriram-lhe uma excisão da vesícula biliar, visto que não viam melhoras. Avicii recusou, mas apenas conseguiu continuar os concertos por mais um ano.

- Em 2014, com uma apendicite, foi operado de urgência. Apesar de ter ficado de repouso, confessou à revista Billboard. que, durante esse período, nunca descansou realmente.

- Esta vida tornou-o numa pessoa stressada e ansiosa.

- Em 2016 retirou-se por completo dos palcos, uma vez que os problemas de saúde não acabavam. No entanto, prometeu sempre continuar a produzir música. O seu último espetáculo foi em Ibiza, Espanha, em agosto de 2016. Agora, andava a viajar pelo mundo.

Em Portugal, deu três concertos: 2012, em Leça da Palmeira, Matosinhos, agosto de 2013 no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, e, mais recentemente e num dos seus últimos concertos, no Rock In Rio Lisboa, em Maio de 2016.