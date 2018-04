BBC admite que episódio da série Planeta Humano foi encenado

Um episódio de 2011 da série histórica Planeta Humano (Human Planet, em inglês), da BBC, mostrou como os Korowai, uma tribo da Papua Ocidental, Nova Guiné, conseguiram construir casas em árvores muito altas - algumas ficavam a 35 metros do chão - e habitar nelas.

Agora, no momento das gravações de uma nova série de documentários, My Year With The Tribe (O Meu Ano com A Tribo), que vai ser emitida na BBC2, um membro da tribo contou aos produtores da nova série que a construção das casas nas árvores foi "encomendada para as filmagens".

Em comunicado divulgado esta semana, a BBC diz que foi alertada para a "falha nos seus padrões editoriais" no episódio em causa. "A BBC analisou a sequência do episódio que retrata a tribo a mudar-se para uma casa na árvore para fazer dela o seu novo lar, que não é exato", escreve a empresa britânica.

A série, que começou a ser emitida em 2011 e teve, ao todo, oito episódios, já tinha sido alvo de uma polémica parecida em 2015, quando a equipa de realização utilizou um lobo semi-doméstico para um episódio, depois de não conseguir encontrar nenhum selvagem. A equipa admitiu que, nessa cena, o lobo filmado estava apenas a correr em direção ao seu criador (que não se via em televisão) e não a fugir de dois pastores de camelos, que tencionavam matá-lo.