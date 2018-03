Menino "sequestrado" pelos pais pode estar curado de tumor após tratamento inovador com protões

Ashya King tinha cinco anos quando os pais o retiraram, contra vontade dos médicos, do hospital britânico onde estava internado depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor no cérebro, para o levarem para Espanha.

Agora com oito anos, o menino pode estar curado, avança a Sky News. À cadeia de informação britânica, o pai, Brett, revelou que Ashya tem feito exames regulares em Espanha depois de se ter submetido a uma terapia inovadora na República Checa logo em 2014.

Os especialistas do Southampton General Hospital queriam tratar o menino com quimioterapia e radiação, mas os pais recusaram e levaram-no do hospital sem autorização, rumo a uma casa em Málaga, onde foram detidos.

O caso desencadeou a indignação geral no Reino Unido, onde cerca de 130 mil pessoas assinaram uma petição apelando para que o menino fosse entregue aos pais.

A família acabaria por obter as autorizações necessárias para levar Ashya para a República Checa, onde foi submetido a uma terapia de protões - disparos intensos dirigidos ao tumor para o matar, sem danificar os tecidos em volta.

À Sky News o pai mostrou-se otimista e disse acreditar que o filho já está fora de perigo. "Finalmente sentimos que podemos... respirar fundo e seguir em frente."

E Ashya, que chegou a não conseguir falar nem andar sem ajuda, pode agora ir à escola, andar de bicicleta e até jogar à bola com os amigos.