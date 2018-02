Sabia que hoje pode doar medicamentos? Dizemos-lhe onde e como

Este sábado, 17, o Banco Farmacêutico efetua recolha nas farmácias, abrangendo, pela primeira vez este ano, todos os distritos de Portugal continental. Há 230 farmácias aderentes, 100 associações que serão ajudadas e 600 voluntários envolvidos. Saiba de que forma poderá contribuir:

Como posso contribuir?

Numa das farmácias aderentes - este ano atingiu-se o valor recorde de 230 unidades - escolha os medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos com que pretende contribuir. A lista dos estabelecimentos pode ser consultada aqui.

Posso entregar as sobras de medicamentos que tenho em casa?

Não. Apesar de já estar na décima edição, ainda há alguma confusão entre os objetivos do Banco Farmacêutico e a campanha de reciclagem de medicamentos. Neste caso estamos a falar de doação de medicamentos comprados por quem quer ajudar e depositados numa caixa na própria farmácia. Não há qualquer relação com a entrega de produtos não consumidos ou fora da validade.

Qual o objetivo do Banco Farmacêutico?

Há dez anos que esta recolha de medicamentos acontece uma vez por ano em Portugal. Luís Mendonça, presidente do Banco Farmacêutica, trouxe a ideia para cá depois de ter visto um modelo semelhante em Itália. Entretanto surgiu algo do género em Espanha também. O objetivo é ajudar associações, como lares de idosos ou creches, que têm necessidade de fornecer medicamentos aos seus utentes. Cada farmácia aderente colabora com uma associação da zona. Este ano serão apoiadas cem instituições. No site do Banco Farmacêutico está a lista das mesmas. A ideia deste tipo de banco é que haja uma proximidade entre quem doa e quem recebe. A lista de medicamentos necessários, apresentada pelas farmácias, é fornecida pelas próprias instituições.