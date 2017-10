Pelos caminhos do fogo, com o "anjo" de Santa Comba Dão

João Silva, 54 anos, é motorista da Câmara Municipal. Estava em casa a descansar quando, pelas 23h do dia 15 de outubro, foi chamado a resgatar quase 300 pessoas na estação ferroviária, cercadas pelo fogo. Numa viagem com a VISÃO, mostra agora "o inferno" por onde andou a furar as chamas, ao volante de um autocarro, para as conseguir salvar. Veja o vídeo