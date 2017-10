Como as lições de Pedrógão Grande evitaram uma tragédia numa pequena aldeia de Poiares

"Ninguém ficou ferido graças à população", que combateu o incêndio sozinha, é a convicção na pequena aldeia de Casal do Gago, em Vila Nova de Poiares. De Pedrógão Grande aproveitaram-se as "lições"

Quando as chamas já cercavam a aldeia e toda a gente esperava ao início da tarde de domingo que o fogo chegasse a Casal do Gago, decidiu mandar-se os mais velhos e crianças para o Centro de Convívio da localidade. Sem avistarem bombeiros ou qualquer outra autoridade, os habitantes valeram-se da pouca água que tinham em 'bidons' para combater as chamas que cercavam as casas e apenas foram retiradas pessoas das suas residências quando estas estavam ameaçadas pelas chamas.

"A nossa sorte foi ninguém fugir, senão as pessoas morriam assadas", disse à agência Lusa Vitor Ferreira, da Amadora, a passar férias na casa dos seus pais. No terreno, morreram os animais e teve de andar a apagar tudo à volta, se não os seus pais "morriam". As lições de Pedrógão Grande "ajudaram", sublinha.

João da Fonseca, reformado, fala numa dúzia de casa habitadas que ficaram destruídas e de pessoas que ficaram só com a roupa que traziam vestida.

Durante o incêndio, retirou uma família de alemães para a sua casa e arrancou à força uma mulher idosa, que tinha a casa a arder e não queria sair da sua habitação. "Antes de vir a bola de fogo, atirei-a para o carro. Teve de ser", contou João da Fonseca, frisando que a população usou as lições de Pedrógão Grande.

No Casal do Gago, "não houve um Pedrógão igual porque as pessoas se refugiaram e ajudaram-se umas às outras, senão morria tudo", sublinhou João da Fonseca, dando voz à indignação da população que se viu sozinha a apagar as chamas.

"Bombeiros? Zero. Proteção Civil? Onde? Pessoal da Câmara? Vieram só agora de manhã", notou, referindo que não ficou "ninguém ferido graças à população". Para o reformado, o que se passou foi "uma vergonha nacional".

Ao seu lado, está Márcio António, com a roupa toda pintada de negro, os olhos vermelhos, cigarro na boca e uma cara de desânimo perante o cenário que se viveu. "Chamei os bombeiros e zero", conta o habitante da aldeia, visivelmente desolado.

Enquanto fala, alguém avisa que os incêndios em Portugal já provocaram pelo menos 27 mortos.

No olhar das pessoas, está cravada a impotência, como a que viveram no domingo, quando viram "tudo a arder à volta", com chamas a percorrerem "cinco quilómetros em três minutos" e pouco puderam fazer para conter o avanço do fogo. "O que aconteceu aqui foi Pedrógão", sublinha João da Fonseca.