A Uber agora é para comer

Depois das polémicas com os taxistas, a Uber vai entrar no mercado da entrega de refeições em casa dos lisboetas. É caso para questionar: Quem irá queixar-se desta vez?

Já se pode descarregar a aplicação num smartphone, mas na realidade o serviço só estará disponível em Lisboa no final do ano. A UberEATS pertence à Uber, a empresa de transportes que opera em Portugal desde julho de 2014, e irá permitir a quem esteja em Lisboa encomendar pratos de vários restaurantes, sem sair de casa e apenas através de uns cliques no telefone. Tudo isto porque se vai aproveitar a rede de motoristas e carros já estabelecida. Para que a coisa funcione bem, só falta que os restaurantes entrem na equação e consigam fazer chegar a comida em meia hora a casa dos clientes.

Por enquanto, sabe-se que a equipa portuguesa está a trabalhar para criar parcerias com os melhores restaurantes da cidade, mostrando-lhes como funciona esta nova ferramenta da chamada economia partilhada. E não será sem credenciais: a aplicação já funciona em pleno em centenas de cidades do mundo - Madrid foi a última a juntar-se a este novo meio de entrega de refeições e Los Angeles serviu de tubo de ensaio, em agosto de 2014.

Rui Bento, director geral da Uber, afirmou a este propósito que a empresa está "a reforçar a aposta em Portugal. Queremos tornar a descoberta gastronómica e a entrega de refeições mais rápida e conveniente aos lisboetas.” Aguardemos, com apetite.