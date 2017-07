Uma secretária desarrumada pode ser, afinal, um sinal de criatividade

Um estudo, realizado por investigadores da Universidade do Minnesota, EUA, concluiu que trabalhar numa secretária desarrumada tem os seus benefícios. Numa das várias experiências levadas a cabo, os participantes, divididos em dois grupos, foram convidados a pensar em novas utilizações para uma bola de pingue pongue. Um grupo foi colocado numa área de trabalho desarrumada enquanto o outro foi colocado numa área de trabalho arrumada e limpa.

Os investigadores descobriram que os dois grupos tiveram o mesmo número de ideias para dar novos usos à vulgar bola, mas as ideias apresentadas pelo grupo do local de trabalho desorganizado foram classificadas por juízes imparciais como mais interessantes e criativas do que as do outro grupo.

“Estar numa sala desordenada levou a algo que empresas, indústrias e sociedades querem mais: criatividade”, resume Kathleen Vohs, a psicóloga que conduziu o estudo.

Para além destas conclusões, os investigadores descobriram que as pessoas que trabalham numa secretária desordenada estão mais dispostas a assumir riscos, ao contrário daquelas que trabalham numa secretária arrumada e limpa, que tendem a seguir as regras e são menos inclinadas a experimentar coisas novas.

É caso para recordar Albert Einstein: “Se uma mesa desordenada é sinal de uma mente desordenada, então, uma mesa vazia é sinal de quê?”