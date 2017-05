Tem dificuldade em concentrar-se no trabalho? A culpa pode ser do 'open space'

Uma olhadela no telemóvel, apreciar o tempo pela janela, navegar na Internet... Há inúmeras distrações durante o horário laboral que podem desviar atenção das tarefas profissionais. Mas tudo se complica ainda mais quando o contexto é um "open space".

Por norma, Open Space os escritórios de plano aberto são pensados para estimular a comunicação, a interação e a colaboração entre funcionários. No entanto, também promovem inúmeras distrações.

Tudo faz parte do “ruído visual”, que, segundo The Wall Street Journal, é “a atividade ou movimentos em torno do campo visual do funcionário que o fazem distrair-se”.

Segundo o The Independent, algumas empresas estão a procurar alternativas para diminuir o ruído visual e aumentar a produtividade, permitindo aos funcionários, por exemplo, trabalharem em salas individuais ou em sofás, por breves períodos ao longo dia. Outras empresas estão a adquirir computadores com ecrãs curvos, para evitar distrações, e há mesmo quem pinte as paredes das instalações de cinzento, porque as cores escuras são menos atrativas.

Pequenos truques como desenhar o layout do espaço em forma de labirinto - com paredes e grandes plantas que separam as secretárias dos funcionários das pessoas que passam – podem ajudar a diminuir as distrações, como fez a empresa Segment, com sede em São Francisco, EUA.