Apetece-lhe dizer palavrões durante o treino? Não se acanhe, os músculos agradecem

Dizer palavrões é, muitas vezes, a forma mais espontânea de desanuviar em situações de stress e, sabe-se agora, também pode ser um estímulo para melhorar a condição física.

Um estudo realizado por uma equipa de psicólogos da Universidade de Keele, no Reino Unido, descobriu que dizer palavrões durante o treino pode aumentar a força muscular e resistência.

Os investigadores levaram a cabo vários testes em participantes que realizaram duas atividades físicas: ou uma sessão intensa de bicicleta ou pressionar um aparelho com a mão.

A primeira experiência envolveu 29 voluntários - com uma idade média de 21 anos - que pedalaram intensamente numa bicicleta estática. Na segunda experiência, os 52 participantes de idades idênticas, foram submetidos a testes com um aparelho capaz de medir a força exercida com a mão.

Em ambas as ocasiões os participantes foram convidados a treinar enquanto diziam palavrões ou palavras "neutras". Os resultados registaram melhorias significativas no desempenho físico quando os voluntários diziam palavrões.

As pesquisas vieram no seguimento de estudos anteriores que apuraram que dizer palavrões pode ajudar a aumentar a tolerância à dor. Richard Stephens, autor dos dois estudos, afirma que dizer palavrões em situações de esforço físico pode ser uma distração, o que faz com que alivie a sensação de dor

"Uma possível razão para isso é que dizer palavrões estimula o sistema nervoso simpático do corpo – sistema que faz com que o coração bata em situações de perigo", diz o autor.