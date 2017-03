GPS contra mentirosos vai garantir que quem diz que chegou ao cimo do Everest, chegou mesmo

As autoridades nepalesas vão passar a controlar através de satélite quem chega, realmente, ao cimo do Everest. Atualmente, para emitir o certificado de chegada aos 8.848 metros, o Governo do Nepal exige uma fotografia, acompanhada do testemunho de um sherpa. Mas não têm faltado mentirosos. Para assegurar que quem diz que lá chegou acima, chegou mesmo, já a partir da próxima temporada (no início de abril), os alpinistas vão passar a usar um sistema de localização por satélite num dispostivo que se pode guardar no bolso ou na mochila.

O sistema visa não só evitar possíveis fraudes como garantir a segurança, caso seja necessário um resgate. Alguns alpinistas já usam, voluntariamente, este dispositivo, que permite ver online onde se encontram exatamente.

"Ultimamente duvida-se de toda a gente. A fraude com os cumes não é nada de novo, existe desde que existe o alpinismo", comenta ao jornal espanhol El País Juan Vallejo, que já subiu ao K2 e ao Everest sem oxigénio artificial. "É uma tentação muito forte. Estás a 100 metros de chegar lá acima, já não podes mais... e desces e dizes que subiste. Estás sozinho. Ninguém vai saber que mentiste". Pelo menos até agora...