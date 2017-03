Tem a certeza de que estes morangos são vermelhos?

Dois anos depois do fenómeno "o vestido", que uns viam azul e preto e outros branco e dourado, aparece agora a imagem dos morangos que toda a gente vê vermelhos, apesar de não haver aqui um único pixel desta cor

Os olhos enganam e a realidade não é bem como a vemos. E não estamos a falar de conceitos filosóficas. Mas de algo supostamente tão inequívoco como a cor. Basta lembrarmo-nos da ilusão de ótica que pôs meio mundo a discutir a cor de um vestido às riscas, que uns viam azul, outros branco. Faz agora dois anos que a imagem andou a circular e em género de comemoração, o professor de psicologia japonês, Akiyoshi Kitaoka, lançou para a rede mais um desafio: publicou na sua conta de Twitter uma imagem de uma bela tarte de morangos que apesar de não terem um único pixel vermelho na sua composição, toda a gente vê, indiscutivelmente, como sendo vermelhos. (Se não acredita, ponha a foto num programa de edição de imagem e verá lhe mostrará que a fruta está pintada em tons de cinzento).

Neste caso, apesar de não haver desacordo quanto à cor - toda a gente vê vermelho! -, acontece um fenómeno semelhante ao que estava na base da confusão acerca do vestido, a constância da cor, uma estratégia usada pelo cérebro para corrigir o mundo, quando este nos aparece através de um filtro. É esta capacidade de limpar as interferências que nos permite ver os objetos sempre com a mesma cor, independentemente de ser de manhã e estar um céu azul radioso, ou final da tarde e estar nublado. Ou seja, que a cor não se altera, independentemente do comprimento de onda da luz incidente.

À revista Motherboard, o especialista em perceção visual Bevil Conway, do Instituto Nacional do Olho, nos EUA, explicou: "Esta imagem foi manipulada de forma a que os objetos que estamos a ver reflitam algo acinzentado. Por outro lado, o cérebro interpreta a imagem assumindo que há uma luz azulada a incidir. Assim, o cérebro diz 'a fonte de luz que ilumina estes morangos tem uma componente azul, por isso vou subtraí-la automaticamente de cada pixel.' Quando se tem pixeis cinzentos e se subtrai este viés para o azul, fica-se com vermelho." Magia!

Além disso, toda a gente sabe que os morangos são vermelhos, pelo que o cérebro terá a tendência de reconstruir a imagem, pintando-os da sua cor natural.

Já agora, no caso do vestido, as opiniões dividem-se quanto aos tons, porque a cor da luz incidente não é óbvia, pelo que cada um faz a sua correção, tendo em conta a cor do filtro.