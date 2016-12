Reciclar cápsulas da Nespresso permitiu doar 65 toneladas de arroz ao Banco Alimentar

Beber um café pode ser o início de uma iniciativa solidária e sustentável que começa com uma simples cápsula. Basta reunir uma centena de cápsulas de café da Nespresso e o seu composto vai produzir 1,5 kg de arroz. Depois de separada do alumínio, a borra do café é integrada num composto agrícola, utilizado para fertilizar terreno de cultura de arroz, na Herdade Monte das Figueiras em Grândola. Esta iniciativa, existente desde 2010, já permitiu entregar 386 toneladas de arroz à Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, o equivalente a mais de 7,5 milhões de porções de arroz. Só este ano, o Banco Alimentar recebeu 65 toneladas, o equivalente a um milhão de refeições.

O programa Reciclar É Alimentar, além de ser português e só existir no nosso País, conta com a sensibilidade dos consumidores, a quem é solicitado que entreguem as cápsulas usadas nos mais de 290 pontos de recolha. A novidade é poder entregar as cápsulas usadas para reciclar no ato de compra de novas cápsulas tanto nas boutiques, nos stands temporários e até ao estafeta que entrega a encomenda feita por telefone. Antes de deitar as cápsulas no lixo orgânico, lembre-se como pode contribuir para colmatar a fome de famílias carenciadas.