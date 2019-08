Motoristas: Sindicato independente desconvocou greve

"A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM", anunciou o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, no final de uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.

“A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM. Chegamos à conclusão que esta greve não surtiu os efeitos que desejávamos, mas surtiu em alguma parte porque hoje fala-se da profissão de motorista, da nossa vida, há um conhecimento do que é a nossa profissão e a nossa categoria profissional”, justificou o sindicalista.

“Desconvocamos a greve numa base de irmos agora trabalhar no sentido de trabalhar naquilo que eram as nossas propostas”, acrescentou Anacleto Rodrigues.

O porta-voz do SIMM adiantou que já esta sexta-feira deverão regressar ao trabalho cerca de 150 motoristas.

As negociações com a Antram serão retomadas a 12 de setembro.

