Marques Mendes diz que "a VISÃO fez um serviço público" no caso da Ponte 25 de Abril

No seu comentário semanal no Jornal da Noite da SIC, Marques Mendes defendeu que "só quando a VISÃO estava a investigar e questionou o Ministério das Finanças é que se acendeu uma luzinha e verba [para as obras na Ponte 25 de Abril] foi desbloqueada"