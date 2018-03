Ponte 25 de Abril: PSD quer ouvir técnicos antes de apurar responsabilidades políticas

O PSD quer ouvir os técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre a polémica em torno da Ponte 25 de Abril antes de ouvir os responsáveis políticos. "É necessário tranquilizar as pessoas", justifica o coordenador do PSD na Comissão de Economia, Paulo Rios. Por isso, o PSD vai "entregar ainda hoje" um requerimento para ouvir o LNEC." A prioridade dos sociais-democratas é "tranquilizar as pessoas" e esclarecer se a circulação na ponte é segura.

Ainda assim, os sociais-democratas não descuram a necessidade de ouvir os responsáveis políticos e, por isso, acompanham "o CDS no requerimento para ouvir o Ministro das Finanças na Comissão de Economia", esclareceu o deputado.

Já esta quinta-feira, o Bloco de Esquerda anunciou que vai solicitar ao LNEC o envio do relatório secreto ao Parlamento. Já o CDS vai requerer com "caráter de urgência" uma audição ao presidente do LNEC,Carlos Alberto de Brito Pina, e dos dois ministros implicados no caso: o das Infraestruturas, Pedro Marques, e o das Finanças, Mário Centeno.