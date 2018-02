Partidos estudam hipótese de antecipar eleições legislativas para o dia das europeias

Um duplo ato eleitoral que aconteceria num único dia no final de maio ou no início de junho do próximo ano. Antecipar as legislativas para o dia das eleições europeias é uma hipótese que foi discutida nos últimos dias no seio de alguns partidos. À VISÃO, fontes sociais-democratas garantem que Rui Rio e António Costa até já terão falado sobre o tema, ainda que de uma forma superficial. Do gabinete do primeiro-ministro chegou a resposta de que este não foi um dos temas discutidos no primeiro encontro entre os dois líderes. "Não esteve em cima da mesa das negociações", afirmou fonte próxima do secretário-geral do PS, sem referir se o Chefe de Governo concordava ou não com a génese da proposta.

Para o primeiro-ministro, a alteração da data podia ser positiva porque faria aumentar a afluência às urnas nas estatísticas relativas ao sufrágio europeu e permitiria conferir mais tempo ao Governo que saísse das eleições legislativas para preparar o Orçamento do Estado para 2020. Neste cenário, também haveria benefícios para Rui Rio: não sofrer tanto desgaste mediático até a ida às urnas e evitar que uma eventual derrota nas europeias o fragilizasse para enfrentar as legislativas, pouco mais de quatro meses depois.

A hipótese agrada a alguns setores de diferentes partidos que podem fazer pressão para que a ideia não morra à nascença. A VISÃO sabe que o assunto já foi inclusive tema de conversa entre o Presidente da República e os partidos, que, numa primeira reação, não se mostraram muito favoráveis à hipótese de aceitarem a alteração da data.

