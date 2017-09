Campanha Alegre III

Valentim Loureiro oferece um comício com comes e bebes à borla porque agora todos os gondomarenses já têm eletrodomésticos, os que ele ofereceu há 20 anos. E o Tino de Rans veio a Lisboa fazer campanha pela sua candidatura... a Penafiel. E deixou uma frase forte: “O melhor assessor do Presidente Marcelo é o povo”. E revelou algo de que já tínhamos desconfiado: “Aprendeu comigo”. Afinal, em Lisboa as televisões estão mais à mão... Mas nesta coluna falamos de histórias que apareceram menos na televisão: dos mestres da culinária às incidências do futebol. E da garagem da vizinha.

As receitas do chef Vistas

De repente, parece um cartaz a anunciar mais uma temporada do Masterchef (e nós até lhes acrescentámos os barretes...). Afinal, é só propaganda política, com o recandidato a Oeiras, Paulo Vistas, e o seu candidato à Junta de Freguesia de Algés, Carlos Moreira. O que propõem os candidatos é “olhar em frente” e não “olhar para o tacho”. Portanto, nada de conclusões precipitadas. Paulo Vistas, aliás, vai ter de apresentar uma receita quase milagrosa para derrotar o seu ex-chefe (e não chef...) Isaltino Morais, cujo regresso lhe pode estragar o cozinhado com o forte cheiro a comida requentada...

Juventude pelo futuro

Desta vez, o partido do “educador do povo” (Arnaldo Matos) propõe, para a Moita, uma “rutura com o passado”. Ora, para isso, nada como estes intrépidos representantes da Juventude Proletária. O PCTP/MRPP apresenta-se, assim, dinâmico, longevo e de boa saúde. Quem, senão Leonel Coelho e Artur Antunes podem simbolizar a concretização dos “amanhãs que cantam”?...

Jorge Jesus ou António Costa?

As assembleias de voto estão abertas 11 horas. Um jogo de futebol dura 90 minutos. Mesmo com as deslocações aos estádios, deve sobrar algum tempo para votar... A ideia paternalista de proibir futebol em dia de eleições está posta ao contrário: as eleições é que não deviam ser marcadas para dias de futebol! Devíamos aprender com as democracias mais avançadas: os americanos votam à terça e os britânicos à quinta. Assim, no dia 1, quem falará primeiro? Sérgio Conceição ou Passos Coelho? Rui Vitória ou Assunção Cristas? António Costa ou Jorge Jesus?

Marcelo em luta

A propósito da saída de Portugal do “nível lixo”, segundo o veredicto de uma agência de notação financeira, o Presidente da República foi justo e salomónico, endereçando parabéns ao atual Governo, de Costa, e ao anterior, de Passos. A propósito, o Chefe do Estado lembrou que “nada está ganho ainda” e rematou: “A luta continua!”. Será que está, nesta imagem, à espera do camarada Arnaldo de Matos (que se torna, assim, a única figura política a aparecer duas vezes nesta edição de Campanha Alegre...) para a selfie?...

José Carlos Carvalho

A garagem da vizinha e o poema de Sophia

Nada de Quim Barreiros: o poema “dito” por José Eduardo Martins, na apresentação do programa de Teresa Leal Coelho (PSD) para Lisboa chama-se “Porque” e é da autoria de Sophia de Mello Breyner Andresen. Fora de contexto, reconheçamos, aqui vão dois versos que podem ter dupla interpretação: “Porque os outros são hábeis, mas tu não”. Ou: “Porque os outros calculam, mas tu não”. No meio de uma volta pelo Bairro Social da Quinta da Cabrinha, com direito a uma cena ao vivo de pancadaria e cadeiras pelo ar numa tasca da zona, a candidata conduziu os jornalistas para uma enorme garagem vazia. Poeticamente, aqui está a simbologia que representa a falta de estacionamento em Lisboa. Entenderam, a subtileza? Nós entendemos. O PSD quis mostrar-nos uma Lisboa que não costuma aparecer. Mas nós já a tínhamos visto num qualquer cenário destas películas modernaças e pós-realistas do “novo cinema português”...