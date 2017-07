Venha soprar as velas com a Força Aérea em 360º

O dia principal das comemorações é 1 de Julho mas até ao dia 9 haverá exposições, festivais aéreos, batismos de voo, concertos, uma eucaristia na Sé com o Bispo das Forças Armadas e uma parada militar no campo da feira, Um dos momentos altos das comemorações será o festival aéreo que vai acontecer no Aeródromo de Castelo Branco. A autarquia promete transporte gratuito para todos os que quiserem assistir ao evento, ida e volta a partir das 14H00, quer da Câmara Municipal, quer do parque de Desportos Motorizados, onde vai estar aberto um parque de estacionamento para que quem optar por levar as viaturas para mais perto do aeródromo o possa fazer, apanhando depois o transporte para o local do festival. No Aeródromo, a partir das 15H30, para além de exposições sobre e com aeronaves como por exemplo o Eurofighter espanhol, F18 hornet espanhol, Rafale francês e F16 Grego, os interessados em assistir ao evento podem ver a aterragem e sobrevoo da frota da Força Aérea, bem como às atuações dos grupos de aviação Frecce Tricolori, Patruille de France, Patrulha Águia. Para os interessados haverá ainda batismos de voo. A Visão partilha desde já consigo uma visão 360 da exposição estática da Força Aérea colocada no largo municipal de Castelo Branco.

