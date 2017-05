Direito de Resposta

Sobre o texto publicado na edição nº 1261, de 04 de maio de 2017, da VISÃO, intitulado "O bom amigo"

“Esta peça, que me visa a mim diretamente, ofende a minha reputação e boa fama. Noto que tudo isto teria sido evitado ou mitigado, com facilidade assim me tivesse sido permitido contraditar os supostos factos em tempo útil, o que manifestamente não se registou. Apesar dos mesmos remontarem há anos atrás, a VISÃO optou por me enviar um email, no dia 2 de maio, pelas 17h11, exigindo uma resposta até às 19h30 desse mesmo dia.

Assim que me foi possível, no período de 24 horas, endossei mais de cinco emails onde, para além de expressar a minha total disponibilidade para esclarecer todas estas torpes acusações, anexei diversa informação que desmentia a tese que se afigurava. Todavia, conforme viria a constatar, a peça já estava a ser impressa.

No dia 4 de maio, a leitura da mesma e o espírito que lhe estava inerente superam as minhas piores expectativas.

Acredito que, para além da Lei e da Jurisprudência, a reputação do Grupo Impresa reforçava a obrigação de me terem sido dadas condições objetivas para o exercício do contraditório. O meu número de telefone é público, consta dos serviços da Assembleia da República, que até se disponibilizam a assegurar as ligações com os parlamentares, e consta na minha página de Facebook, bem como em diversas plataformas do PS.

Acresce que, tratando-se de uma “peça de investigação”, por maioria de razão, deverá ter levado o seu tempo a redigir, certamente, muito mais tempo do que o necessário para contactar a Assembleia da República e solicitar que estabelecessem contacto comigo.

Estou consciente que este desmentido jamais reparará os danos que me foram causados. Todavia, tenho esperança que constitua um contributo para melhorar o jornalismo português e inibir a continuação deste tipo de “julgamentos em praça pública”.

André Alexandre Pinotes Batista

Nota da Direção:

A VISÃO tentou, por várias vezes, ao longo do dia 2 de maio, contactar o sr. André Pinotes Baptista para o número de telemóvel que o deputado apresentou ao tribunal e à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Na ausência de resposta aos contactos telefónicos e a um sms, a VISÃO enviou as questões para o email do sr. deputado junto da Assembleia da República e para a caixa de mensagens do seu perfil de Facebook, tentando todas as vias de contacto possíveis para dar ao visado a possibilidade de exercer o seu direito ao contraditório.