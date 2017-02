Fumadores? A descer desde 2011

Em 2011, quase um quarto dos portugueses fumavam. Em 2016, não chegavam a um quinto

A tendência tem sido esta. Não bastava Portugal ser o quarto país com menos fumadores, na União Europeia (dados do Eurostat, referentes a maiores de 15 anos, em 2014), agora surgem dados (recolhidos entre julho de 2015 e julho de 2016 pela Marktest, referentes residentes maiores de 18) a revelar que o úmero de fumadores tem vindo a diminuir, de forma consistente, desde 2011.

De facto, com os dados recolhidos (o estudo Target Group Index – TGI – da Marktest tem por base uma amostra de 5 000 entrevistas realizadas em 2016) dão conta que apenas 18,9% dos maiores de 18 anos residentes no Continente tinham por hábito fumar, quando em 2011 os fumadores chegavam aos 24%.

O estudo revela ainda que o vício é mais frequente em homens (22,7%) do que em mulheres (15,6%) e na faixa etária que vai dos 35 aos 44 anos e que são mais os que fumam menos do que os mais assíduos ("53% fuma até 10 cigarros por dia, 39% fuma entre 11 e 20 cigarros por dia e 8% fuma mais do que 20 cigarros por dia", revela a nota enviada às redações).