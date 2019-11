Idai: Médicos do Mundo Portugal abandona Moçambique em dezembro por falta de dinheiro

São precisos “menos de nove mil euros por mês para fazermos o que tem que ser feito”, começa por dizer à VISÃO Ana Oliveira, a gestora de projetos da Médicos do Mundo Portugal, responsável pelo campo de Ndjena, a 30km da vila de Nhamatanda, na Beira, que dá apoio a 410 famílias vítimas da violência do ciclone Idai. Desde agosto que a MdM Portugal assegura a gestão deste centro, tal como a VISÃO noticiou na altura , e esperava poder ficar no terreno pelo menos durante 10 meses. No entanto, não foi possível reunir mais dinheiro. “As pessoas vão-se esquecendo”, lamenta Ana que revela ainda que algumas empresas se tinham comprometido com a doação de material ou de infraestruturas na Beira, mas que acabaram por nunca se concretizar.

É, no entanto, de sorriso no rosto e sem perder a energia, no entanto, que esta médica de Saúde Pública, professora na Universidade do Algarve e gestora de projetos da MdM conta como têm sido estes meses pós-Idai. “Já vejo os nossos Técnicos de Saúde, que no fundo são os médicos que existem em Moçambique, a fazer coisas em que no início nem pensavam. Como, por exemplo, um historial clínico”, revela. Já há também o hábito de visitas domiciliárias, as pessoas com algum tipo de deficiência ou doença mental estão a ser acompanhadas regularmente e participam em projetos criados especialmente para elas, e têm-se multiplicado as conversas sobre necessidades de nutrição e regras básicas de higiene.

Têm sido, continua, meses muito intensos, de muita formação, com vários médicos de diferentes especialidades a dar formação e apoio às mais de duas mil pessoas que vivem no centro, e que têm sido fundamentais para a recuperação de uma região que ficou totalmente devastada. A responsável chegou há cerca de 48 horas a Portugal e está já a preparar a próxima viagem – onde terá que dar a notícia de que se acabou o financiamento. “Temos três objetivos principais”, explicava Pedro Monjardino, responsável da Médicos do Mundo Portugal em Moçambique à VISÃO há uns meses. “a prestação de cuidados de saúde às populações, a elaboração de ações de sensibilização e a capacitação de profissionais locais” que são maioritariamente a primeira linha de intervenção. É por isso que interromper a formação é quase como dar três passos atrás depois de se ter dado dois à frente em tão pouco tempo.

Se, há um mês, numa conversa com a VISÃO, Monjardino acreditava que ainda seria possível ficar na Beira pelo menos até fevereiro, agora Ana Oliveira reduz esse tempo. “Vamos sair no próximo mês porque eu tenho que preparar a saída. Até isso tem que ser feito com tempo”.

Questionada sobre quanto dinheiro seria preciso para ficar mais um ano no terreno, aquele que seria o tempo ideal para fazer o acompanhamento completo de recuperação, Ana é rápida a responder: “Com 100 mil euros ficávamos mais um ano. Isto significa dar consultas, fazer formação, levar voluntários e manter a equipa de oito pessoas que temos atualmente”. Para isto contribui, esclarece, o facto de não terem que pagar viagens, uma vez que o programa de doação de milhas da TAP reverte para a Médicos do Mundo, permitindo que médicos e enfermeiros viagem entre Lisboa e Maputo graças aos passageiros que abdicam das suas milhas.

D.R.

Ajudas dispersas

Logo após o ciclone atingir a Beira, em março deste ano, cerca de 250 Organizações Não Governamentais (ONG) nacionais e internacionais ativaram os seus planos de emergência e marcaram presença na região para ajuda imediata. Mais de um milhão de pessoas terão sido afetadas pela tempestade e o número de mortos nunca foi fechado oficialmente, mas estima-se que tenha passado largamente a barreira do milhar. Na ocasião, Portugal (e o mundo) uniu-se em várias campanhas de angariação de fundos e ações de solidariedade para prestar ajuda imediata. No entanto, com o passar do tempo, aconteceu aquilo que alguns responsáveis já temiam na altura: o esquecimento e a consequente falta de apoio às organizações que, não tendo outra fonte de receita, sobrevivem apenas das doações que recebem. A ONU e o Governo moçambicano estimam que seja ainda necessários 3 mil milhões de euros para recuperar o país.

Em Portugal, por exemplo, a VISÃO sabe que o facto de o Instituto Camões ter entretanto criado um Gabinete de Reconstrução pós-Ciclones (GREPOC) – recorde-se que um mês depois do Idai, que atingiu a região centro, a zona norte de Moçambique foi atingido por um outro ciclone, o Kenneth – acabou por canalizar alguns dos apoios das empresas nacionais para essa linha, o que poderá ter afastado algumas doações diretas.

A VISÃO tentou falar com ao GREPOC para perceber quantas candidaturas tinha recebido, de que forma são angariados os donativos e quando seriam anunciados, mas até agora não obteve qualquer reposta por parte do Instituto Camões.

Uma das organizações que se candidatou a um apoio do GREPOC foi a Fundação Gonçalo da Silveira (FGS), que logo na altura do Idai revelou à VISÃO que só iria para o terreno pelo menos uns seis meses depois de ele ter passado – precisamente para fazer face às ausências que, referia Teresa Couceira, decerto se fariam sentir. “Sabemos que o apoio é de alguns milhares de euros, mas ainda não está nada fechado”.

Entretanto, continua Teresa Couceiro, só recentemente é que foi para o terreno Marta Monteiro, que assume o cargo de gestora de operações na Beira para um projeto conjunto da FGS, da Fundação Fé e Cooperação e da organização VIDA – Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano. Para esta primeira fase dos trabalhos, que implica a recuperação e uma escola na comunidade de Manga Mascarenhas, as três associações contam com um orçamento de 115 mil euros e estão atualmente a candidatar-se a projetos e a prosseguir com a angariação de donativos para conseguirem manter-se no terreno durante mais dois anos.

D.R.

O que ganha quem doa?

Logo depois de o ciclone ter atingido a costa moçambicana, houve várias empresas que ofereceram milhares de euros em material de emergência, medicamentos e até em fretes de aviões civis que se deslocaram àquele país com equipas de ajuda humanitária e bens essenciais para acudir os sobreviventes. No entanto, passado o período de emergência, houve uma natural redução da atenção dada às necessidades do país.

Recorde-se que qualquer empresa que faça um donativo a uma organização com que tenha como fim a ajuda social, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas e /ou prestação de serviços no exercício, pode ver esse custo ser considerado em valor correspondente a 140% do donativo. No mesmo sentido, qualquer particular que faça uma doação a uma destas organizações pode deduzir 25% do valor oferecido em dinheiro na sua declaração de IRS.

D.R.

Época da fome, época de ajuda

Quando Ana Oliveira percebeu que a empresa que lhe tinha garantido a construção de um posto de saúde no centro de acolhimento não ia cumprir com a sua promessa, decidiu pôr mãos à obra. “Liguei para algumas pessoas e pedi dinheiro. Eu também doei algum e conseguimos construir o posto. Quer dizer, pelo menos temos uma espécie de sala de espera e assim”, revela enquanto nos mostra orgulhosa as fotografias.

“Fizemos um posto com o material que tínhamos à mão e com o que conseguimos comprar e, portanto pelo menos está resistente à chuva que vai começar agora”. Mas não é sistema pedir aos amigos que contribuam para coisas que são urgentes, nota - "nem posso esperar que me continuem a dar", atira com uma gargalhada. Daí que espera que até ao fim do ano possa ter boas notícias no que concerne a algumas doações mais avultadas que permitam à organização manter-se em Moçambique. Até porque, lembra, “estamos a entrar na chamada época da fome ”, onde toda a ajuda é ainda mais essencial.

Recorde-se que há cinco anos que a Médicos do Mundo Portugal não tinha presença naquele país. A equipa nacional foi substituir a congénere espanhola em agosto, para que esta pudesse voltar à sua missão em Cabo Delgado, de onde saiu para prestar ajuda de emergência na Beira.