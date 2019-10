Nobel da Paz atribuído ao primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed

"Em estreita cooperação com Isaias Afwerki, presidente da Eritreia, Abiy Ahmed, o laureado deste ano com o Nobel da Paz trabalhou nos princípios de um acordo de paz para pôr fim ao longo impasse entre a Etiópia e a Eritreia", anunciou esta sexta-feira o Comité Nobel, destacando que o galardão deste ano também pretende reconhecer "todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África", sublinha a nota.

De acordo com o comunicado divulgado pelo júri, o prémio foi atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".