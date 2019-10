Vídeo mostra o momento em que ponte colapsou em Taiwan

Segundo o ministro do Interior, Hsu Kuo-yung, as autoridades acreditam que podiam estar na ponte cinco pessoas no momento do colapso. Um total de 10 feridos, seis em estado grave, receberam tratamento hospitalar.

A ponte de 140 metros caiu esta manhã em Nanfangao, uma pequena vila piscatória.

O acidente ocorreu horas depois de a ilha ter sido atingida por um tufão, mas as autoridades não quiseram ainda associar o fenómeno diretamente ao colapso.